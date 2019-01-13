Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği Marcao, veda mesajı yayınladı.

Bugün Chaves ile son maçına çıkacak olan 22 yaşındaki futbolcu, Instagram üzerinden, "Bugün bu kulüp için son maçımı oynayacağım. Hepinize teşekkür ederim. Geldiğimden beri beni çok iyi desteklediniz. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Chaves'i hep destekleyeceğim. Sizi kucaklıyorum" mesajıyla taraftarlara ve kulübe veda etti.

Marcao, bugün Tondela ile oynanacak maçta görev yapıp İstanbul'a gelecek.