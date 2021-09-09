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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde "gençlik" operasyonu

Sarı-kırmızılı kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna katarken, 17 oyuncuyla yollarını ayırdı. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı futbolcuların yaş ortalaması 23,7 olurken, yolların ayrıldığı futbolcuların ortalaması 26 olarak gerçekleşti

09.09.2021 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde

Galatasaray, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan birinci transfer ve tescil döneminde kadrosunda önemli bir gençleştirme operasyonu gerçekleştirdi.

Süper Lig'de geçen sezonu averajla 2. bitirerek şampiyonluğu kaçıran sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

Geçen sezon kadrosunda bulunan 17 oyuncuyla yollarını ayıran Galatasaray, 11 ismi kadrosuna kattı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek 3 sezonun kadrosunu oluşturma hedefiyle çalışan sarı-kırmızılılar, transfer planlamasında genç ve potansiyelli futbolculara yöneldi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 11 futbolcunun yaş ortalaması 23,7 oldu. 35 yaşındaki Radamel Falcao ve Ryan Donk, 32 yaşındaki Jimmy Durmaz, 31 yaşındaki Şener Özbayraklı gibi tecrübeli isimlerle yola devam etmeyen sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı futbolcuların yaş ortalaması ise 26 olarak gerçekleşti.

GELENLER

Kadrosuna genç ve potansiyelli futbolcuları kata Galatasaray'ın kasasında ciddi bir bonservis bedeli çıktı.

Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna 5 Türk, 2 Rumen, birer de Hollandalı, Danimarkalı, Fransız ve Brezilyalı futbolcuyu dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçmiş sezonların aksine futbolcuların aldığı ücretler ile bazı transferlerde ödenen bonservis bedellerini açıklamadı. Kadrosuna 3'ü serbest, 2'si kiralık olarak toplamda 10 futbolcu dahil eden Galatasaray, sadece 3 oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı stoper Victor Nelsson için 7 milyon Euro, Rumen orta saha oyuncuları Alexandru Cicaldau için 6,5 milyon Euro, Olimpiu Morutan için ise 3,5 milyon Euro ödediğini duyurdu.

Kulüp, Fransız sağ bek Sacha Boey, yerli futbolcular Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ile kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'nun maliyetlerini açıklamadı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular şöyle:

Uyruk Futbolcu Geldiği Takım Yaşı Maliyeti Sözleşme süresi (Yıl)
Türkiye Aytaç kara Kasımpaşa 28 Serbest 3
Türkiye Alpaslan Öztürk Göztepe 28 Serbest 3
Türkiye Halil Dervişoğlu Brentford-Kiralık 21 Açıklanmadı 1
Türkiye Berkan Kutlu Aytemiz Alanyaspor 23 Açıklanmadı 5
Türkiye Barış Alper Yılmaz Ankara Keçiörengücü 21 Açıklanmadı 5
Hollanda Patrick van Aanholt Crystal Palace 31 Serbest 3
Danimarka Victor Nelsson Kopenhag 22 7 milyon Euro 5
Romanya Alexandru Cicaldau Universitatea Craiova 24 6,5 milyon Euro 5
Romanya Olimpiu Morutan FCSB 22 3,5 milyon Euro 5
Fransa Sacha Boey Rennes 20 Açıklanmadı 4
Brezilya Gustavo Assunçao Famalicao-Kiralık 21 Açıklanmadı 1

GİDENLER

Galatasaray, geçen sezon kadrosunda bulunan 17 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, maliyeti ve yaşadığı sakatlıklarla eleştirilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sözleşmesini feshetti. Sözleşmesi biten Martin Linnes, Ryan Donk ve Şener Özbayraklı ile yeni anlaşma imzalamayan Galatasaray, Jimmy Durmaz'ın da Fatih Karagümrük'e gitmesine izin verdi.

Sarı-kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmadı. Galatasaray, birçok futbolcuyu da farklı takımlara kiralık olarak gönderdi.

Galatasaray'da transfer döneminde yolların ayrıldığı futbolcular şöyle:

Futbolcu Gittiği takım Transfer türü Yaşı
Radamel Falcao Rayao Vallecano Serbest 35
Martin Linnes Molde Serbest 29
Ryan Donk Kasımpaşa Serbest 35
Jimmy Durmaz VavaCars Fatih Karagümrük Serbest 32
Şener Özbayraklı Medipol Başakşehir Serbest 31
Marcelo Saracchi Leipzig Kiralıktan döndü 23
Oghenekaro Etebo Stoke City Kiralıktan döndü 25
Henry Onyekuru Monaco Kiralıktan döndü 24
Gedson Fernandes Benfica Kiralıktan döndü 22
Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor Kiralık 28
Yunus Akgün Adana Demirspor Kiralık 21
Okan Kocuk GZT Giresunspor Kiralık 26
Emre Taşdemir GZT Giresunspor Kiralık 26
Jesse Sekidika Oud-Heverlee Leuve Kiralık 25
Valentine Ozornwafor Charleroi Kiralık 22
Emin Bayram Beypiliç Boluspor Kiralık 18
Ali Yavuz Kol Ankara Keçiörengücü Kiralık 20

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