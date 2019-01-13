13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ürdün'e düzenlediği bir günlük ziyaret kapsamında başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Le Drian, burada yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi. Bu konuda yapılan bazı açıklamalar var ama ortada somut bir şey yok. Biz, iki devletli çözüme ulaşmak için uğraşıyoruz." dedi.
AA'nın haberine göre Filistin'deki mevcut durumun barışçıl çözümü tehlikeye attığını belirten Le Drian, Ürdün'ün bu konuda merkezi bir rol oynadığını vurguladı.
Ürdün ile periyodik olarak gerçekleştirdikleri görüşmelerin iki ülke arasındaki derin ilişkilerin bir yansıması olduğuna işaret eden Le Drian, görüşmede öncelikli olarak Suriye konusunu ele aldıklarını söyledi.
"Önceliğimiz DEAŞ'ın kökünü kazımak ve Orta Doğu'nun tam anlamıyla istikrara kavuşması. Bu nedenle Suriye krizine çözüm bulmak için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz." diyen Le Drian, DEAŞ'a karşı savaşın sona ermediğini, örgütün çökertildiğini düşünenlerin yanıldığını kaydetti.
Suriye'de Beşşar Esed'in yönetimde kalmasıyla ilgili soruya Le Drian, "Sanırım bunun şartlarını ortaya koydum. Bu, saygın ve şeffaf seçimlerle olabilir. Esed aday olacak olursa gelecekleri için karar verecek olanlar Suriyeliler olacaktır. Bu da ancak seçim ve anayasa düzenlemesiyle olabilir. Bütün Suriyelilerin temsilcilerini seçmek üzere oy kullanması gerekir." şeklinde cevap verdi.
Safedi ise Fransız mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler, Filistin meselesi ve Suriye krizini ele aldıklarını ifade etti. Ürdün'ün 1.3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını aktaran Safedi, Suriyelilerin mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmesini teşvik ettiklerini dile getirdi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ürdün'e gelen Le Drian, Safedi'den önce Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmüştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!