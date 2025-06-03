Fındık ihracatında 9 ayda 2 milyar doları aşkın gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar karşılığında 260 bin 834 ton fındık ihraç edildiği, geçen sezonun aynı döneminde 240 bin 319 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 820 milyon 911 bin 127 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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