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Birçok bankanın kaynağı belirsiz paraların transferine aracı olduğunu gösteren FinCEN belgelerinin etkisi borsalarda görülmeye başlandı.

Söz konusu bankaların regülatörlerle sorunlar yaşayıp ceza alma ihtimali yatırımcının banka hisselerinden kaçmasına yol açtı. Sabah saatlerinde Deutsche Bank hisseleri yüzde 5.7 düştü.

Londra Borsası'nda İngiliz Standard Chartered ve HSBC'nin hisseleri ise sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 4.8 düştü.

FTSE 100 YÜZDE 2.9 DÜŞTÜ

Avrupa bankaları için gösterge kabul edilen Euro Stoxx Banks endeksi ise yüzde 4.9 geriledi.

Bankalardaki bu düşüş yeniden artan koronavirüs endişeleriyle birleşince Avrupa borsaları genel olarak güne negatif başladı. Londra Borsası'nda FTSE 100 yüzde 2.9, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 2.6, Alman DAX endeksi ise yüzde 2.7 düştü.