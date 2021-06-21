A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dörtlü Finali garantilemesinin ardından çıktığı FIVB Milletler Ligi son maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Grup etabını dördüncü sırada tamamlayan Filenin Sultanları, Dörtlü Final yarı finalinde ABD'yle eşleşti.

Filenin Sultanları, İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’ndeki 15. maçında turnuvanın güçlü ekiplerinden Brezilya ile karşılaştı. Milliler, Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak 4. yenilgilisi aldı.

Yarı final eşleşmeleri:

Türkiye - ABD

Brezilya - Japonya

Yarı final maçları 24 Haziran'da oynanacak.