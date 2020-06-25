Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.