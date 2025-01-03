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        Haberler Ekonomi Borsa Fenerbahçe geçen yıl yatırımcısını sevindiren tek spor şirketi oldu - Borsa Haberleri

        Fenerbahçe geçen yıl yatırımcısını sevindiren tek spor şirketi oldu

        Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 27,7 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ geçen yıl yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:19
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        Borsada geçen yıl sadece Fenerbahçe sevindirdi
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        Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 27,7 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ geçen yıl yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

        Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu ifade ederek, takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu dile getirdi.

        Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde teknik adam değişikliğinin yanı sıra etkili transferler gerçekleştirdi. Fenerbahçe, transfer döneminde en dikkat çekici hamleyi teknik direktör seçiminde yaptı.

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        Geçen sezonu İsmail Kartal yönetiminde kupasız tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni döneme önemli bir isimle girme kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi. Portekizli ünlü çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte bu görevi üstlenen 78'inci isim oldu.

        Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç da 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3'üncü kez başkanlığa seçilmişti.

        Kulüp, Josef de Souza, Guiliano, Eljif Elmas, Vedat Muriç, Kim Min-Jae, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bonservis bedelleriyle başka kulüplere gönderdi. Sarı-lacivertli ekip, bu oyuncuların satışından 137,1 milyon euro bonservis bedeli kazandı.

        Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise geçen yıl yüzde 2,4 azalış kaydetti. Lider Galatasaray, iki sezon üst üste şampiyon olmasına ve yeşil sahalarda taraftarını sevindirmesine karşın borsada yatırımcısını üzdü.

        Geçen yıl yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 16,1, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 51 kaybettirdi.

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        2023-2024 sezonunda sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, geçen sezon teknik direktörlük konusunda da istikrar sağlayamamıştı. Bu faktörler, Beşiktaş'ın borsadaki yıl genelindeki performansını da etkiledi. Son yılların en kaos dolu senesini geçiren siyah-beyazlı kulüp, toplam 3 başkan, 3 de teknik direktörün mesaisini gördü.

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor da 2024 yılını sıkıntılı geçirdi. Bordo-mavililer, 2024 yılında ligde 37, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6'şar maç olmak üzere toplam 49 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 23 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.

        Kulüp teknik direktör değişimine karşın Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç açıcı bir performans sergilemedi. Takımda 5. dönemini yaşayan Şenol Güneş ile en kötü lig başlangıcını yapan Trabzonspor, bu sezon ligde ve Avrupa'da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı.

        Fenerbahçe aralık ayında da yatırımcısını sevindirdi

        Spor şirketlerinin aralık ayı performansına bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 12,5 ile Fenerbahçe kazandırdı.

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        Bu dönemde, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 7,5, Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 3,1 arttı.

        Yatırımcısına Galatasaray yüzde 12,4 kaybettirdi.

        En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

        Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe yılı 11 milyar 725 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

        Fenerbahçe'yi 10 milyar 853 milyon 999 bin 999 lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 5 milyar 640 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

        Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 2024 kapanış fiyatı, getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

        Şirket 2024 Aralık kapanış fiyatı 2024 fark (yüzde) Aralık ayı farkı (yüzde) Piyasa değeri (TL)
        Fenerbahçe 46,90 +27,7 +12,5 11.725.000.000
        Galatasaray 2,01 -2,4 -12,4 10.853.999.999
        Trabzonspor 1,00 -16,1 +7,5 7.500.000.000
        Beşiktaş 4,70 -51 +3,1 5.640.000.000
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