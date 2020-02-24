24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de tarihi rekabetin yaşandığı Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde son dönemdeki karşılaşmalara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor.
Ligin 23. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelen ve Galatasaray'ın 20 yılı aşkın süredir yaşadığı deplasmanda galibiyet hasretinin sonlandığı derbide de kartlar havada uçuştu.
İki takımın 42'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 53 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 309 da sarı kart kullandı.
SON DERBİDE FUTBOLCULARA 2 KIRMIZI, 10 SARI KART
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan son derbide futbolculara 2 kırmızı, 10 da sarı kart çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan derbide ev sahibi ekipten Deniz Türüç, konuk takımdan ise Younes Belhanda kırmızı kartla oyundan atıldı.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Isla, sarı-kırmızılı takımda ise Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Ryan Donk, Mariano Filho ile Henry Onyekuru sarı kartla cezalandırıldı.
KIRMIZI KART GÖREN FUTBOLCULAR
Rekabetteki son 53 derbide iki takım oyuncuları da 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe'den Diego Lugano (3),Volkan Demirel (2),Bruno Alves (2),Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç, bu süredeki maçlarda kırmızı kart gören isimler oldu.
Bu dönemde Galatasaray'dan ise Emre Aşık (3),Hasan Şaş (2),Younes Belhanda (2),Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz kırmızı kart gördü.
TEKNİK ADAMLARA KART
Galatasaray'ın deplasmanda 20 yıl sonra kazandığı Fenerbahçe derbisi, iki teknik adama çıkan kartlarla da tarihe geçti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbide gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sarı kartla cezalandırıldı.
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