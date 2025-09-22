Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de seçim sonuçları resmileşti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de seçim sonuçları resmileşti!

        Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul sonuçları resmileşti ve tüm tutanaklar imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 20:23 Güncelleme: 22.09.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de seçim sonuçları resmileşti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü’nün 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun kesin sonuçları açıklandı.

        Kulüp tarafından yapılan resmi duyuruya göre seçimde 24 bin 732 oy kullanıldı. Bu oylardan 24 bin 393’ü geçerli sayılırken, 135 oy boş, 204 oy ise geçersiz kabul edildi.

        Seçim sonuçlarına göre:

        Sadettin Saran: 12.325 oy

        Ali Y. Koç: 12.068 oy

        Bu sonuçlarla, Sadettin Saran Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildi. Saran’ın listesinde yer alan asil ve yedek üyeler de 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiş oldu.

        Seçim sonuçları, Fenerbahçe Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan edilirken, herhangi bir itirazın olmaması nedeniyle kesinleşti.

        Resmi açıklama, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Mehmet Şekip Mosturoğlu tarafından imzalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        2025 Ballon d'Or sahibini buluyor!
        2025 Ballon d'Or sahibini buluyor!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa