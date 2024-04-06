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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fed faiz kararı: Fed Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi ne? Fed faizleri düşürecek mi, beklenti ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Yeni aya girilmesiyle Fed faiz kararı toplantı tarihleri sorgulanırken piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı düzenlenecek. Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde paylaştık. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 06.04.2024 - 17:20
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        • 1

          Fed faiz kararı için geri sayım devam sürüyor. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilen bilgiler...

        • 2

          FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21:00 - 22:00 sıralarında açıklanacak.

        • 3

          MART FED FAİZ KARARI

          ABD Merkez Bankası (Fed) ise dün Mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

          Fed böylece art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu ve politika faizi son 23 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

        • 4

          FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

          Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

          30 Nisan-1 Mayıs 2024,

          11-12 Haziran 2024,

          30-31 Temmuz 2024,

        • 5

          17-18 Eylül 2024,

          6-7 Kasım 2024,

          17-18 Aralık 2024.

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