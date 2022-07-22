En son Haziran ayında gerçekleştirilen Fed faiz toplantısı'nda faizlerin 0,75 baz puan arttırılmasının ardından gözler Temmuz ayı Fed faiz toplantısına çevrildi. Piyasayı yakından takip eden kişiler Fed faiz toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Temmuz ayı Fed faiz kararı beklentileri ve konuyla ilgili detayları sizler için derledik. İşte merak edilen soruların yanıtı...