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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Faizsiz evlilik kredisi ödemeleri ne zaman başlıyor, 150 bin TL ne zaman hesaba yatacak? Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, ödeme planı nasıl olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Faizsiz evlilik kredisi ödemeleri ne zaman başlıyor? 150 bin TL ne zaman hesaba yatacak?

        Evlenecek çiftlerin desteklenmesini amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yapılacak ilk ödeme için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan tarih açıklaması geldi. Projenin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Göktaş, bu zamana kadar fona 8 bin 563 çiftin başvurduğunu söyledi. Peki, 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 07:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:02
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bu zamana kadar programa başvuran binlerce çifte ödeme için tarih verildi. Peki, faizsiz evlilik kredisi ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisine dair açıklamalarda bulundu.

          Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 8 bin 563'e ulaştığını belirterek, "Bugün itibarıyla fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan 2 bin 13 gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. İnceleme süreci diğer başvurular için de devam ediyor. Fondan yararlanacak gençlerimize de aslında bir müjdeyi de vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        • 3

          EN FAZLA BAŞVURAN İL HATAY OLDU

          Bakan Göktaş, projenin çok ilgi gördüğünü belirterek, "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun, gençliğe de verdiği önemin en somut örneklerinden biri. Proje ile evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğimiz çok büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. Biz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirdik. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık." dedi.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

        • 6

          Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

        • 7

          Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

        • 8

          EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

          Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

        • 9

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        • 10

          EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ÖNCELİK DEPREM BÖLGELERİ

          Aile ve Gençlik Fonu için ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınacak.

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