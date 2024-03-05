Facebook çöktü mü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 5 Mart Salı günü kullanıcılar Facebook ve İnstagram'a erişimde problem olduğunu sosyal mecralar üzerinden dile getirdi. Peki, "Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, sorun giderildi mi?" İşte detaylar...