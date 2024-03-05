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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, sorun giderildi mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

        En popüler sosyal medya platformları arasında yer Facebook ve İnstagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar erişim probleminin yaşandığını sosyal mecralar üzerinden dile getirirken, sorununun çözümüne ilişkin Facebook ve İnstagram yetkililerinden açıklama bekleniyor. Peki, "Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, sorun giderildi mi?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 20:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:10
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        • 1

          Facebook çöktü mü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 5 Mart Salı günü kullanıcılar Facebook ve İnstagram'a erişimde problem olduğunu sosyal mecralar üzerinden dile getirdi. Peki, "Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, sorun giderildi mi?" İşte detaylar...

        • 2

          FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

          Popüler uygulamada bu akşam saatlerinde hata ile karşılaşıldığı bildiriliyor. Kullanıcılar oturum açmada ve uygulamada oldukça yavaşlık olduğuna ilişkiler paylaşımlarda bulunuyor.

          Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.

          Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a New York saatiyle 10.00 (TSİ:18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

          Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.

          "SORUN YAŞANDIĞININ FARKINDAYIZ"

          Meta üst düzey yöneticisi Andy Stone: "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 3

          FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

          Facebook erişim sorununun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

          Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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