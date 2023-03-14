EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, en yüksek EYT emekli promosyonu veren bankalar araştırılmaya başlandı. EYT yasası ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayan vatandaşların emekli olmasının önü açılmış oldu. Peki, "Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?" İşte 2023 bankaların güncel EYT emekli promosyon kampanyaları...