İHA

Buna göre, tavuk eti üretimi 174 bin 35 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5, tavuk eti üretimi yüzde 7,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,9, hindi eti üretimi ise yüzde 19 azaldı. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 5,5, tavuk eti üretimi yüzde 0,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,5 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

Eylül ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 11,1 artarak 174 bin 35 ton olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3 artarak 95 milyon 949 bin adet oldu.

Eylül ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,7 artarak 1,6 milyar adet oldu.

Eylül ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 11,7 azalarak 4 bin 563 ton olarak gerçekleşti.