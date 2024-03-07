Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir atıştırmalık: Pratik puf kabak kızartması tarifi
Atıştırmalık veya meze olarak tercih edebileceğiniz yiyecekler arıyorsanız bu tarif tam size göre olabilir. İşte, sizin için oldukça pratik olan puf kabak kızartması tarifi!
- 1
Son dönemlerde insanlar evlerinde yapabileceği farklı mezeleri veya atıştırmalıkları denemek isteyebiliyor. Bununla birlikte yeni tatlar denemek isteyenler için iyi bir seçenek ortaya çıkıyor: Puf kabak kızartması! Bu tarifle, kabakları nefis bir çıtır çıtır hale getirerek bir alternatif hazırlayabilirsiniz. İşte, puf kabak kızartmasının yapılışı...
- 2
POFUDUK KABAK KIZARTMASI
MALZEMELER:
2 orta boy kabak
2 yumurta
2 yemek kaşığı un veya nişasta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Damak zevkinize göre ekleyebileceğiniz kekik, nane gibi baharatlar
- 3
SOSU İÇİN:
5-6 yemek kaşığı yoğurt (125 gram)
2 yemek kaşığı tatlı biber sosu
Yarım limonun suyu
-
- 4
YAPILIŞI:
Kabaklarınızı yıkayın ve bir rende veya bıçak yardımıyla yuvarlak şekilde doğrayın.
Doğradığınız kabakları derin bir kaba alın.
- 5
Başka bir kap alın ve yumurtalarınızı sarılarından ayırın.
Beyazlarını kaba alın ve çırpmaya başlayın. Yumuşak ve pofuduk bir kıvama gelene kadar çırpın.
- 6
Kabaklarınızın üzerine baharatları ve unu dökün.
Her yerine eşit gelecek şekilde karıştırın.
-
- 7
Kabaklarınızı elinizle sıkarak suyunu süzün.
Suyunu süzdüğünüz kabakları, çırptığınız yumurtanın üzerine ekleyin ve birbiriyle karıştırın.
- 8
Bu sırada büyük bir tava çıkartın. İçerisine bolca sıvı yağ dökün ve yağın kızmasını bekleyin.
Kızan yağınıza bir yemek kaşığı yardımıyla kabaklarınızı yerleştirin.
- 9
Kabaklarınızı arkalı önlü pişirin ve bu aşamada sosunu yapmaya başlayın.
Bir kabın içerisine yoğurdunuzu, biber sosunu ve llimon suyunu ekleyerek karıştırın. İsteğe bağlı tuz ve başka baharatları atabilirsiniz.
-
- 10
Pişen kabaklarınızı bir kaba alın.
Yanına da hazırladığınız sosu koyun ve servis edin. Afiyet olsun!
Kaynak: Gesundheit in einer Schüssel
Fotoğraf kaynakları: YouTube