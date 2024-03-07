Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir atıştırmalık: Pratik puf kabak kızartması tarifi

Son dönemlerde insanlar evlerinde yapabileceği farklı mezeleri veya atıştırmalıkları denemek isteyebiliyor. Bununla birlikte yeni tatlar denemek isteyenler için iyi bir seçenek ortaya çıkıyor: Puf kabak kızartması! Bu tarifle, kabakları nefis bir çıtır çıtır hale getirerek bir alternatif hazırlayabilirsiniz. İşte, puf kabak kızartmasının yapılışı...