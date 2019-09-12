12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evlerde yapılan işler giderek artış gösteriyor. Çeşitli paketleme işleri ile masraf yapmadan işçilik parası kazanabilirsiniz. Evde düğme paketleme işi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız sadece size verilen düğmeleri uygun şekilde paketleyeceğinizi söyleyelim. Paketleri ve düğmeleri firmalar vermektedir. Siz sadece paketleme işini yapıp ürünleri hazır şekilde teslim edersiniz.
Günlük, haftalık ya da aylık olarak evde ek iş imkanı ile kazanabilirsiniz. Kazanımlarınız düğmelerin ve paketlere göre hesaplanmaktadır. Kolayca yapabileceğiniz paketleme işinde hiçbir şekilde bilginiz olması gerekmiyor. Burada sadece el gücü ile paketleme yapacaksınız. Firmanın size gösterdiği şekilde ve sayıda düğmeleri paketlersiniz. Paketleme işlerini büyük çoğunluğu insan gücü ile yapıldığından dolayı evde işveren firmalar arasında düğme firmaları da bulunuyor.
Evde düğme paketleme işinden ne kadar kazanırım diye öğrenmek istiyorsanız anlaştığınız firmalara göre değişmektedir. Firmalar işçi parası olarak bunu vermektedirler. Paketlediğiniz düğme miktarına göre ödeme alırsınız. Teslim edeceğiniz paket sayısına göre size teslimat sonrasında nakit ödemesi yapılmaktadır.
Düğme Paketleme İşi Nasıl Yapılıyor?
Evde ek iş arıyorsanız düğme paketleme işi tam size göredir. Kolayca paketleme işini yapabilirsiniz. Dilerseniz düğmeleri tek başınıza paketlersiniz. İsteğinize göre aileniz ya da arkadaşlarınız ile yaparak buna göre düğme paketleme yapacağınızı belirtirsiniz. Belirttiğiniz sayıya göre firma size günlük ya da haftalık olarak düğme verecektir.
Yapacağınız düğme paketleme ile evde ek iş imkanları sağlayacak ve ek gelir elde edeceksiniz. Düğme paketlerken;
Evde düğme paketleme işi yapabilirim diyorsanız hemen firmalardan sipariş alabilirsiniz. Bu firmalara ad ve soyadı bilginizi, iletişim bilginizi ve adresinizi vererek başvuru yapabilirsiniz. İşi günlük mü haftalık mı istediğinizi de belirttikten sonra kaç kişi çalışacağınızı belirtmelisiniz.
Firmalar size bu şekilde iş vermektedir. Düğme paketleyerek ek gelir elde edebilirsiniz. Yapacağınız paketleme işini evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ayrı bir ortama ihtiyacınız yoktur. Paketleme işinde tek yapmanız gereken hızlı ve düzgün çalışmaktır. Paketlere grama uygun şekilde ürün koyarak paketlemeniz gerekiyor. Size paketleme için gereken malzemeler verilecektir. Çoğunlukla fabrikalar tuhafiyelere yollamak için paketleme yaptırırlar. Yapacağınız paketleme işlemi ile ailenize destek olabilirsiniz. Öğrenciyseniz kendinize harçlık oluşturabilirsiniz. Eğer emekliyseniz kendinize uğraş çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hem vaktinizi değerlendirmiş olursunuz, hem de ek gelir elde etmiş olursunuz. Evde yapacağınız bu iş ile engelliyseniz de gelir kapısı oluşturmuş olursunuz. Teslimat sonrasında ücretinizi nakit aldıktan sonra kolayca kazanç sağlamış olacaksınız. Düğme paketleyerek ayda 2.000 TL ye kadar para kazanmanız mümkündür.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!