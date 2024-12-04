Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ekimde yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 3 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 yükselirken, yıllık bazda yüzde 3,2 geriledi.

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın beklentilerle aynı gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde aylık bazda en fazla yüzde 1 ile Estonya ve İtalya'da, yüzde 0,9 ile Fransa'da, yüzde 0,8 ile İsveç'te arttı. Aylık ÜFE ekimde, Bulgaristan'da yüzde 2,9, Slovakya'da yüzde 2 ve Romanya'da yüzde 1,5 geriledi.

ÜFE, ekimde yıllık bazda ise Çekya'da yüzde 0,8, Malta'da yüzde 0,7 ve İsveç'te yüzde 0,4 artarken, Slovakya'da yüzde 20,4, Lüksemburg'da yüzde 6,4 ve Fransa'da yüzde 5,7 azaldı.