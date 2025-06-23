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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eti Bakır madenleri kadınlara emanet etti - İş-Yaşam Haberleri

        Eti Bakır madenleri kadınlara emanet etti

        Türkiye'nin tek entegre bakır üreticisi olan Eti Bakır, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Siirt Maden İşletmesi'nde kadın mühendisleri ile bir araya geldi. Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk ve tek kadın Jumbo delgi makinesi operatörünü istihdam eden Eti Bakır, planlama baş mühendisliğini, yer altından çıkarılan cevherlerin planlamasını, maden sahalarında yer alan yer altı sularının yönetilmesini, laboratuvar süreçlerini kadınlara emanet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:59
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        Madenleri kadınlara emanet etti
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        Çok tehlikeli işler sınıfında yer alan madencilik, erkeklerin yoğun olarak çalıştığı meslekler arasında. Madenciliğin erkek işi olduğu algısını ise Türkiye’de cevherden son ürüne üretim yapabilen tek şirket olan Eti Bakır’ın kadın mühendisleri kırıyor.

        23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Siirt Maden İşletmesi’nde kadın mühendisleri ile bir araya gelen şirket, Türkiye’nin ilk ve tek kadın Jumbo delgi makinesi operatörünü istihdam ederken, planlama baş mühendisliğini, yer altından çıkarılan cevherlerin planlamasını, maden sahalarında yer alan yer altı sularının yönetilmesini, laboratuvar süreçlerini kadınlara emanet etti.

        TÜİK’in 2024 yılına yönelik İstatistiklerle Kadın verilerinde yüzde 19,8 ile kadın istihdam oranının en düşük olduğu bölge illerinden birisinin Siirt olduğunu belirten Eti Bakır Siirt İşletmesi İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu, "Biz Siirt’te hem istihdamın hem de kadın istihdamının öncüsü olma sorumluluğunu taşıyoruz. Katma değerli üretimle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan Eti Bakır’da, kadın mühendislerin iş gücüne aktif şekilde katılımı, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının bir göstergesi olmasının ötesinde, kalite ve verimliliği artıran stratejik bir tercih olarak değerlendiriyoruz. Burada yalnızca bir maden işletmesini değil aynı zamanda kapsayıcılığın ve cesaretin sahadaki yansımalarını da ziyaret ettik" dedi.

        Eti Bakır'ın, fırsat eşitliğini ilke edinerek, tüm tesislerinde bunu uyguladığını kaydeden Kotiloğlu, "Eti Bakır bünyesindeki kadın mühendislerimiz, üretimin en zorlu ve en kritik noktalarında görev alıyorlar. Patlatma mühendisliğinden, delgi operatörlüğüne ve sürdürülebilirlik projelerine kadar her alanda kadınların aklına, emeğine ve cesaretine güveniyoruz" diye konuştu.

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