Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sunucu Esra Erol, kardeşi Eda Erol ile önceki gece Maslak'taki bir özel hastaneden çıkarken görüntülendi.

"ABLAM RAHATSIZLANDI"

Kameraları fark eden Eda Erol, elindeki evrak ile yüzünü gizlemeye çalıştı. Ablası Esra Erol'un sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Eda Erol, "Ablam rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetiyle geldik" dedi.

Muhabirlerin, "Esra Erol 3. kez bebek mi bekliyor?" sorularına Eda Erol, "Hayır, şu anda iyi. Korkulacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"HERKES DİKKAT ETSİN"

Ardından hastaneden çıkan Esra Erol, "Midem bulandı, biraz daha iyiyim" açıklamasını yaptı. Muhabirlerin, "Bebek mi bekliyorsunuz?" sorusu üzerine Esra Erol gülerek, "Öyle bir şey yok. Yaz aylarında sıcaklara aldanıp, klimaları açıp önünde durmayın. Herkes dikkat etsin" ifadelerini kullandı. Daha sonra Erol kardeşler, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.