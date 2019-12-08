Trabzon'da evini bastığı eski eşi ve çocuğunu dövdüğü öne sürülen baba, çocuklarının velayetini aldı. İtirazı da reddedilen anne, "Kuzuyu kurda teslim ettiniz" diye tepki gösterdi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde babasını arayan B.İ., iftar için annesinin babaannesine gitmesine izin vermediğini belirterek, kardeşini camdan atacağını söyledi. Bunun üzerine yanına baba N.İ., yanın 2 polisi alarak eski eşinin evine gitti. N.İ., iddiaya göre boşandığı eşi D.B.'yi ve kendisiyle gelmek istemeyen ikinci oğlu Ö.İ.'yi darp etti. Ardından anne polislerden ve eski eşinden zorla evine girdikleri ve eski eşinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu.

ANNEYE YARALAMADAN TAKİPSİZLİK

Polislerin tuttuğu tutanak üzerine anne D.B. hakkında çocuklarını yaraladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Savcı, anne hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu sırada baba N.İ. hakkında başlayan soruşturma da tamamlandı. Savcı, baba hakkında basit yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal etme iddiasıyla hazırladığı iddianameyi Vakfıkebir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. N.D. ve S.E. adlı polis memurlarına ise valilik soruşturma izni vermedi. 2 polis başka bir yere tayin edildi.

ÜÇ GÜNDE VELAYET BABAYA VERİLDİ

Bu arada baba N.İ., çocukların velayetini almak üzere mahkemeye başvurdu. 20 Ağustos 2019 tarihinde Vakfıkebir Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran baba N.İ., 23 Ağustos 2019 tarihinde ara kararla çocukların velayetini aldı. Savunma hakkı verilmediğini öne süren anne D.B.'nin, avukatı ile mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

'KUZUYU KURDA TESLİM ETTİNİZ'

Savcılığın hakkında verdiği takipsizlik kararını mahkemeye sunan anne D.B., "Kuzuyu kurda teslim ettiniz. Bana tebligat yapılmadan mahkeme karar verdi. Çocuklarımı korkutacak, şikâyetinden vazgeçirecek. Adalet böyle mi işliyor?" dedi.