Eski CEO hakim karşısında

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Dizel skandalı kapsamında 2 yıl önce görevinden alınan Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler mahkemede hakim karşısına çıktı.

Almanya'nın Münih kentinde görülen davada, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik iddialarına cevap veren Stadler, söz konusu suçlamaları reddetti.

Savcılık, Stadler'in söz konusu manipülasyondan en azından Eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın, otomobillerin satışını durdurmamakla suçluyor.

Stadler, 2018 yılında savcılık tarafından delil karartma şüphesiyle göz altına alınmıştı.

Volkswagen (VW) Grubu'nun bundan 5 yıl önce patlak veren dizel skandalı, grubun lüks markası Audi'nin CEO'su Rupert Stadler'in tutuklanmasına yol açmıştı. Stadler, 2018 yılında savcılık tarafından delil karartma şüphesiyle göz altına alınarak, aylarca tutuklu kalmıştı.

Stadler, tutuklandığı dönem, Audi dünya genelinde 60 bin adet dizel motorlu A6 ve A7 modelinde hileli emisyon yazılımı bulunduğunu itiraf etmişti. Alman markanın, dizel skandalı nedeniyle geri çağırdığı araç sayısının 1 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen ise, ABD'deki mahkemece milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.