        Ertuğrul Doğan: Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'e sert tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 00:01 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:52
        "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!"
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili camia sahadan bir puanla ayrılırken, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik sert eleştiriler maç sonuna damga vurdu.

        "HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada Arda Kardeşler'i hedef alarak, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullandı.

        Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Sayın Federasyon Başkanımızın gerekeni yapacağını düşünüyorum. Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Yeter! Oyuncuyu karşı karşıya gördüğü için geri dönüp durduruyor. Futbol konuşmuyoruz biz. Bu başka bir şey. Bu saatten sonra bu art niyetle alakalı net bir karar verilmiyorsa o zaman başka bir şey konuşacağız. Federasyon Başkanımızın kararı ortaya koyacağına inanıyorum. İlerisi yok. Bu saatten sonra her şey çok farklı olur çünkü."

        İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: GEREĞİNİ YAPACAĞIM

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem Arda Kardeşler'e yönelik sert sözlerinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "40 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

        Hacıosmanoğlu, hakem hatalarının olabileceğini kabul etse de, yaşanan son olayın kesinlikle hata olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi:

        "Ben 59 yaşımdayım, 40 yılın özetini yapabilirim. Hakem hata yapar, insandır. Ama bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum, bunun izahı yoktur. 40 yıldır böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır." dedi.

        "HAKEMİ PAZARTESİ FEDERASYONA ÇAĞIRDIM"

        Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'in federasyona çağrıldığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

        "Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Tek hedefimiz, adil ve eşit mesafede futbola hizmet etmek. Eğer buna rağmen böyle hareketler yapılıyorsa, bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapılacağını kamuoyu görecek."

        "SPORSEVER OLARAK ÖZÜR DİLİYORUM"

        Deneyimli futbol adamı, yaşananların Türk futbolu için kabul edilemez olduğunu belirterek özür diledi:

        "Böyle bir olay Türk futbolunda yaşandığı için şahsım adına kamuoyundan özür diliyorum. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğini vakit geçirmeden yapacağız. Önümüzdeki hafta da kamuoyuyla paylaşacağım."

        TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

        Trabzonspor, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

        "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.

        Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

        Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

