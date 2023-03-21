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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Eray isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ERAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eray ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Eray adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Eray isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ERAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Eray ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ayın hilal durumu, yeni ay. Bilgili, yiğit, bilen er.

ERAY ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Eray ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Eray adını koymak caizdir.

ERAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Eray ismini kullanan 41.579 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Eray ismini kullanan 8.972 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Eray ismini kullanan 3.435 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Eray ismini kullanan 2.664 kişi bulunmaktadır.

ERAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Eray ismindekiler özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Tutkuları ve cesaretleri doğal ve rahat davranmalarını sağlar. Diğer insanlar ne düşür diye çok fazla dert etmezler. Sitil sahibi insanlardır. Karar verirken biraz sabırlı olmaları hata yapmalarını engelleyebilir. Ancak sezgilerinize güvenmekten asla vazgeçmezler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk