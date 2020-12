Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games, her bir oyunu indirmek için 24 saat süre tanıyor. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak. Cities: Skylines oyununu şuan ücretsiz indirmek mümkün. Ayrıca 24 saat sonra gizemli bir oyun daha kullanıma açılacak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Epic Games ücretsiz oyunları 17 Aralık tarihinde belli olacak ancak Epic Games ücretsiz oyunlar listesi şimdiden internete sızdı. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da şu oyunların ücretsiz olacağı iddia ediliyor.

Shift Delete'in haberine göre; The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassins Creed Origins gibi kült ve pahalı oyunlar yer alıyor.

Oyunların ücretsiz verileceği tarihler de yer alıyor ancak doğruluğunu görmek için 2 gün daha beklemek gerekecek. GTA 5 gibi dünyaca bilinen bir oyunu ücretsiz veren Epic Games’in bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.

Epic Games, Far Cry 5, Hitman 2 ve Resident Evil 7 gibi yapımı iyi olan oyunları ücretsiz olarak sunarsa, GTA 5 ile edindiği geniş oyuncu kitlesini daha da geliştirecek.

EPİC GAMES GÜNÜN ÜCRETİZ OYUNU: Defense Grid: The Awakening

Çekirdekleri koru!

Defense Grid: The Awakening, her beceri seviyesinden oyunculara hitap eden nihai kule savunma oyunudur. Bir düşman ordusu istilası yaşanıyor ve üssün etrafına stratejik olarak tahkimat kuleleri inşa ederek onları durdurmak oyuncuya kalmış durumda. Sezgisel kontroller ve derin bir oynanış... Her kulenin özel saldırıları ve özellikleri bir uyum içinde çalışarak başarılı olmak için birçok yol sağlıyor.

Tekrar Oynanabilirlik

Ana olay örgüsünde yaklaşık 8 saatlik bir oyun içeriği ve oyunculara özgün başlangıç koşulları ve hedefler sunan meydan okuma modlarında saatler sürecek bir oyun deneyimi var. Her oyun seviyesi yüksek bir tekrar oynanabilirliğe sahip ve daha hızlı tamamlanmaya karşılık daha fazla ödüller veren seviyeleri birçok farklı şekilde çözmek mümkün.

Eşsiz Seviyeler

Defense Grid: Awakening, her birinde yolların ve kule inşa etme noktalarının farklı bir şekilde yerleştirildiği ve bir strateji belirlemeni sağlayacak açık alanların bulunduğu 20 eşsiz çevreye sahip.

Düşmanlara dikkat et!

Oyun boyunca oyuncular, giderek daha da güçlenen ve oyuncunun savunmasını aşmak için çeşitli stratejiler kullanan 15 farklı düşman türü ile savaşırlar. Seviyeler ilerledikçe, düşmanlar daha güçlü ve yenilmesi daha zor hale gelirler.

Kule Geliştirmeleri

Her biri 3 kabiliyet seviyesine sahip 10 farklı kule türü var. Her kule, saldırı görüş hattı veya balistik mermi yolu gibi ideal yerleşimi etkileyen eşsiz ödünlere sahiptir. Bazı kuleler yakındaki diğer kuleleri güçlendirir, yıkıcı bir saldırı başlatan bir arka savunma kulesi gibi kuleler de belirli yerlerde kullanmak için idealdir.