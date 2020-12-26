Epic Games ücretsiz oyunları neler?

Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games, her bir oyunu indirmek için 24 saat süre tanıyor. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak. Cities: Skylines oyununu şuan ücretsiz indirmek mümkün. Ayrıca 24 saat sonra gizemli bir oyun daha kullanıma açılacak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Epic Games ücretsiz oyunları 17 Aralık tarihinde belli olacak ancak Epic Games ücretsiz oyunlar listesi şimdiden internete sızdı. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da şu oyunların ücretsiz olacağı iddia ediliyor.

Shift Delete'in haberine göre; The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassins Creed Origins gibi kült ve pahalı oyunlar yer alıyor.

Oyunların ücretsiz verileceği tarihler de yer alıyor ancak doğruluğunu görmek için daha beklemek gerekecek. GTA 5 gibi dünyaca bilinen bir oyunu ücretsiz veren Epic Games’in bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.

Epic Games, Far Cry 5, Hitman 2 ve Resident Evil 7 gibi yapımı iyi olan oyunları ücretsiz olarak sunarsa, GTA 5 ile edindiği geniş oyuncu kitlesini daha da geliştirecek.

EPİC GAMES GÜNÜN ÜCRETİZ OYUNU: Darkest Dungeon

Darkest Dungeon® macera ve psikolojik gerilim odaklı zorlu bir gotik roguelike sıra tabanlı rol yapma oyunu.

Kusurlu kahramanlardan oluşan bir takımı topla, eğit ve onlara lanetli ormanlarda, unutulmuş mahallelerde, yok olmuş mahzenlerde ve ötesinde öncülük et. Sadece akıl almaz düşmanlarla değil; stres, kıtlık, hastalık ve bitmek bilmeyen karanlıkla da mücadele edeceksin. Tuhaf sırları açığa çıkarıp kahramanlarını sezgisel stratejik sıra tabanlı savaş sistemiyle bir dizi korkunç canavarın karşısına çıkar.

ÖZELLİKLER

Sıkıntı Sistemi – sadece canavarlarla değil, stresle de mücadele et! Paranoya, mazoşizm, korku, mantıksızlık ve acayip oynanış olaylarıyla başa çık!

Elle çizilmiş, çarpıcı gotik dolma kalem sanatı

Oyuncuyu şeytani canavarlarla karşı karşıya getiren yenilikçi sıra tabanlı savaş

Başarılarını ve başarısızlıklarını kutlayan anlatım sistemi

Yorgun düşen ve strese giren karakterlerini kasabadaki Tavern'de veya Abbey'de dinlendir

Karakterlerin kalıcı ölümü, yöntemsel zindanlar ve inanılmaz tekrar oynanış unsurları dâhil klasik BRYO ve roguelike özellikleri

Atalarından kalan konağı istila eden korkunç yaratıkları engelleyebilecek misin?

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines

18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark

20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation

22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux

23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5

24 Aralık ücretsiz oyunu: İnside