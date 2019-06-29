FESTİVALDEKİ "EN PAHALI, EN YAŞLI, EN HIZLI KLASİKLER"

İkinci kez düzenlenen festival, zamanının en hızlı, en pahalı, en eski, en yeni ve en çok tercih edilen klasiklerini otomobilseverlerle buluşturdu. Festivalin en hızlısı 300 kilometre sürate ulaşabilen 1997 Ferrari F355 Spider olurken, en yaşlı otomobil olarak 1926 Ford Model T yer aldı.