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        Haberler Dünyadan Emma Corrin ve Rami Malek'in iki yıllık aşkı bitti - magazin haberleri

        Emma Corrin ve Rami Malek'in iki yıllık aşkı bitti

        'The Crown' dizisinde canlandırdığı Prenses Diana rolüyle tanınan Emma Corrin ile Oscar'lı oyuncu Rami Malek ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:20
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        İki yıllık aşk bitti
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        'The Crown' dizisi oyuncusu Emma Corrin ve Oscar ödüllü yıldız Rami Malek'in mutluluğu kısa sürdü. Daily Mail'in haberine göre; ikilinin yaklaşık iki yıl süren ilişkisi sessizce bitti.

        Emma Corrin ile Rami Malek'e yakın kaynaklar, 'The Crown'da Prenses Diana'yı canlandırdıktan sonra şöhrete kavuşan ve Altın Küre kazanan 29 yaşındaki Emma Corrin'in, 'Bohemian Rhapsody'deki 'Freddie Mercury' rolüyle Oscar kazanan 43 yaşındaki Rami Malek'ten bir süredir ayrı olduğunu söyledi.

        Emma Corrin ile Rami Malek'in yaklaşık bir yıl önce Londra'nın kuzeybatısındaki Hampstead'de birlikte 5 milyon sterlinlik bir malikane satın aldığı haberleri yayımlanmıştı.

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        Emma Corrin veya Rami Malek'in hâlâ bu görkemli evde yaşayıp yaşamadıkları veya evi satmayı planlayıp planlamadıkları belirsiz.

        Emma Corrin ile Rami Malek, ilk olarak Temmuz 2023'te, Londra'da bir Bruce Springsteen konserinde, Malek'in Freddie Mercury biyografisindeki rol arkadaşı Lucy Boynton'dan ayrılmasından sadece birkaç ay sonra birlikte görülmüştü. Corrin ile Malek, ilerleyen zamanlarda bir restoranda öpüşürken kaydedilmişti.

        Rami Malek, 'Amatör'ün bir bölümünün çekimleri için geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmişti.

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        #Rami Malek
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