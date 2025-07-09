Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ TEMMUZ 2025! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?

        Temmuz 2025 emekli promosyon kampanyaları güncellendi! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar?

        Emekli ve memur zammı sonrası emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Temmuz'da en yüksek emekli promosyon tutarı merak konusu oldu. Bazı bankalarda emekli promosyon tutarı 12 bin TL iken bazı bankalarda 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler İş Bankası, Halkbank, Garanti, Yapıkredi, İng Bank, TEB, Vakıfbank, Denizbank, Ziraat Bankası promosyon ödemesini sorguluyor. Nakit promosyonların yanında ek fırsatlarda dikkat çekiyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi ve ne kadar? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temmuz emekli promosyonları güncellendi. Banka banka emekli promosyonları değişiyor. Promosyon emekli maaşını 3 yıl aynı bankadan alma taahhüdüyle veriliyor. Emekli promosyon kampanyaları ile rakamlar 10-27 bin liraya kadar çıkarken Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA güncel promosyon kampanyaları araştırılıyor. İşte en yüksek promosyonu veren bankalar listesi Temmuz 2025

        • 2

          EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          SSK, Bağ-kur emeklileri maaş taşıma işlemlerini en yakın banka şubeleri aralığıyla gerçekleştirebilir. Yeni emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine bireysel olarak müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden başvuru yaparak maaş bankasını seçebiliyor. Banka promosyonlarının yararlanmak için banka değiştirmek isteyenler ise internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı üzerinden maaş taşıma yapabilirler.

        • 3

          YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

          15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

          Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

          Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

          EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINACAK?

          Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeyi ziyaret etmeden, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya 444 0 444 / 0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyabiliyor.

        • 4

          İŞ BANKASI

          1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaşı ödemesini İş Bankası'ndan alan, maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilerine:

          Aylık maaşı

          0 / 9.999 TL - 6.250 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 12.500 TL

          10.000 / 14.999 TL - 10.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 16.000 TL

          15.000 / 19.999 TL - 12.500 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 18.500 TL

          20.00 üzeri - 15.000 TL promosyon + koşullu promosyon 6.000 = 21.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

        • 5

          ZİRAAT BANKASI

          İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.

        • 6

          ALBARAKA

          1 Temmuz - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilk defa emekli maaşını Albaraka’dan almaya başlayan müşterilere yönelik düzenlenen kampanya kapsamında;

          0 - 9.999 TL maaşa 15.900 TL

          10.000 - 14.999 TL aralığındaki maaşa 19.800 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arasındaki maaşa 22.400 TL

          20.000 TL ve üstü maaş tutarlarına ise 25.000 TL toplam promosyon ödemesi yapılıyor.

        • 7

          TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

          Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

        • 8

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

          3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        • 9

          DENİZBANK

          12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.

          Emekli Maaş Promosyon Kampanya Şartları

          Kampanya 04.10.2024 ile 31.07.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

          Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

          Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.

        • 10

          GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025

          Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

          10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

          15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

          20.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor.

          Emekli promosyon avantajından 01 Temmuz -31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

          Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

          Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşteriler için emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

        • 11

          VAKIFBANK

          Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!

          Kampanya Bitiş Tarihi

          31 Ağustos 2025

          Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

          Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

          Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil edilmeyecektir.

          1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Emekli Promosyon kampanyasına katılan ve bu kapsamda maaşını bankamızdan almaya devam eden müşterilerimiz kampanyadan faydalanamayacaktır.

          Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 10 ay yapacakları alışverişler için aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.

        • 12

          HALKBANK

          Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

        • 13

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 GÜNCEL TUTAR

          Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

          Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emekliler faydalanabilecek.

          Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil edilmeyecek.

          1 aylık emekli maaşı tutarı;

          10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

          10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

          15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

          20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sommer hazır kıta!
        Sommer hazır kıta!
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        9 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        9 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa