Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihi açıklandı. Peki, 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...