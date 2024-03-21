Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emekli promosyonları artıyor!
Kayseri'de düzenlenen mitingte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli banka promosyonlarına dair bir son dakika açıklaması geldi. Kamu bankalarında emeklilere verilen banka promosyon miktarının artacağını açıkladı ve "Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi. Peki, emekli promosyonları ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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Kayseri'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilen banka promosyonlarının artacağını açıkladı. Ülkemizde olan üç kamu bankası Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere, maaş taahhütü karşılığında 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyordu. Peki, emekli promosyonu ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARTIYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin banka promosyonun artırılacağını söyledi.
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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.
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ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
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VAKIFBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?
Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL
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