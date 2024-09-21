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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef son eleme adayı kim oldu? 21 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 21 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı MasterChef yeni bölümde şefler yarışmacılardan 'Tulumba Tatlısı' yapmalarını istedi. Günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gitti. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var? İşte 21 Eylül 2024 Cumartesi MasterChef haftanın son eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 17:52 Güncelleme: 22.09.2024 - 00:15
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. MasterChef yeni bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına gidecek son eleme adayı oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef haftanın 7. eleme adayı...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı Muratcan oldu.

        • 3

          MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

          MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterClass'ı kazanan yarışmacı Onur oldu.

        • 4

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Şirin

          Kerem

          Yudum

          Beyza

          Erim

          Zübeyde

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Alper (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kerem

          Ezgi

          Nigar

          Nevzat

        • 6

          Kırmızı Takım

          Erim (Takım Kaptanı)

          Semih

          Kaan

          Zübeyde

          Beyza

          Yudum

          Hakan

          Ayşe

          Akın

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?

          MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.

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