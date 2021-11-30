Ekonomide kurtuluş reçetesi ne?

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Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu sermaye piyasaları uzmanı Arif Ünver oluyor. Sermaye piyasalarının tecrübeli ismi Ünver'in gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sermaye piyasalarını ekonominin asıl unsuru yapmak için neler yapılması gerektiğini açıkladığı programda sermaye piyasalarının gelişmesinin önündeki engeller de ele alınıyor. Türkiye'nin dev şirketlerinin neden halka açılma yolunu seçmediklerinin sorgulandığı Yatırımcı Rehberi'nde sermaye piyasalarını büyütmenin yolları da tartışılıyor.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Ünver, programda ekonominin bulunduğu durumdan kurtulup istikrara kavuşması için yol haritasının ne olabileceğini de dile getiriyor. Kurdaki zıplama ile ekonomide oluşan yeni dengelerin ele alındığı programda ayrıca hem dövizdeki yükselişin sürüp sürmeyeceği hem de bunu takip eden Borsa İstanbul'da bundan sonra neler yaşanabileceğine yönelik fikirler de ortaya konuluyor. Ayrıca programda yatırımcılar açısından ortamın bulanık olduğu bu dönemde doğru hareket tarzının ne olacağı dile getiriliyor.