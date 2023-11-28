Ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

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Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, teklife ilişkin sunumunda, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve toplumun büyük bir kısmının beklediği önemli düzenlemeler içeren teklifin hayırlı olmasını diledi.

Muhalefetin, bu tür kanun tekliflerine ilişkin "torba kanun" ifadesini kullandığını anımsatan Özkaya, toplumsal ihtiyaçların hızla değiştiğini, dünyada oluşan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon sonrası birçok kanunlardaki parasal değerlerin günün şartlarına uyarlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Özkaya, "Zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişebileceği kuralına istinaden bu ve benzeri kanunlara 'torba kanun' demek yerine 'uyarlama kanunu' demeyi, parlamento hukukumuza 'uyarlama kanunları' olarak geçmesinin daha uygun olacağını değerlendiriyor ve takdirlerinize sunuyorum." dedi.

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Özkaya, toplam 28 kanun ile 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 80 maddelik bir kanun teklifi hazırlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Dünyanın son yıllarını etkisi alan pandemi ile başlayan ekonomik daralmalar, krizler, Ukrayna-Rusya savaşıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon artış göstermiştir. Son olarak ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen tarihin en büyük felaketlerinden birisi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 13,5 milyondan fazla vatandaşımız, 11 ilimiz doğrudan, 85 milyon insanımız da hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenmiştir. Bu olaylar neticesinde ne yazık ki çok ciddi ekonomik bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Tespitlere göre 110 milyar dolar civarında bir zararın olduğu ifade edilmektedir. Bu kanun teklifimiz ülkemizi de etkileyen bu ekonomik sürecin hasarlarının en aza indirilmesiyle ilgili bir katkı olarak da sunulmaktadır."

Teklifin, Türkiye'nin ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesine de önemli bir katkı sağlayacağını anlatan Özkaya, teklifin, ekonomik anlamda birçok kolaylığı, vergisel muafiyeti, indirimi ve indirim iptallerini beraberinde getirirken, birçok alanda kayıt dışıcılıkla mücadeleyi esas aldığını vurguladı.

Özkaya, kanun teklifinin hayata geçirilmesinin ardından yapılacak uygulamalarla devletin hazinesine ciddi manada ilave kaynak sağlanacağını; deprem başta olmak üzere dünyada etkisini hissedilen siyasi ve sosyal olaylar neticesinde ortaya çıkan ekonomik daralmanın etkisinin azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türkiye, kararlı tutumuyla ekonomik mücadelesine devam edecek, sorunları bertaraf etme kabiliyetini artıracaktır." diye konuştu.

Ali Özkaya'nın sunumunun ardından teklifin geneli üzerine görüşmelere geçildi.