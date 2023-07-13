Ece Yüksel: Artık çifte vatandaşım

"ARTIK ÇİFTE VATANDAŞIM"

25 yaşındaki oyuncu, çifte vatandaşlık aldığını ise "Hollanda vatandaşı odum. Artık bir çifte vatandaşım. Vatandaşlık seremonisi de mikrofonu kendine çevirip poz vermek için uygun bir ortamdır. Teşekkürler Hollanda" sözleriyle duyurdu.