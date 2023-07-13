Ece Yüksel: Artık çifte vatandaşım
2022'de çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlenen oyuncu Ece Yüksel, çifte vatandaş olduğunu duyurdu
- 1
Oyuncu Ece Yüksel, 2022'nin haziran ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile nişanlanan ekim ayında da evlenmişti.
- 2
Martin Wevers ile aile arasında yapılan sade bir törenle nikah masasına oturan Ece Yüksel, evlendiğini ise sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duyurmuştu.
- 3
Ece Yüksel, evliliğinden dolayı Hollanda vatandaşı da olmaya hak kazandı.
-
- 4
"ARTIK ÇİFTE VATANDAŞIM"
25 yaşındaki oyuncu, çifte vatandaşlık aldığını ise "Hollanda vatandaşı odum. Artık bir çifte vatandaşım. Vatandaşlık seremonisi de mikrofonu kendine çevirip poz vermek için uygun bir ortamdır. Teşekkürler Hollanda" sözleriyle duyurdu.