Dünyanın ilk kehanet merkezi Apollon Tapınağı, gece müzeciliğine açıldı

23 antik kent ve ören yeri ile ülkenin en zengin arkeolojik değere sahip illerinden olan Aydın’da yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın tarihinin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında arkeologlar da titiz çalışmaları ile her geçen gün önemli keşiflere imza atmaya devam ederken 2 bin 600 yıldır ayakta duran Apollon Tapınağı ise hem hikayesi hem de görkemli yapısı ile ziyaretçilerini selamlıyor.

REKLAM advertisement1

Günümüze kadar korunarak gelen Apollon Tapınağı’nda ise gerçekleştirilen çevre düzenleme ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Milattan Önce (M.Ö.) 8. yüzyılda İyonyalılar tarafından inşa edilen tapınağın, Yunan mitolojisindeki Tanrı Kral Zeus'un oğlu Apollon'a adandığı düşünülürken, tarihi tapınak geçtiğimiz 5 Ağustos’da gerçekleştirilen test açılışının ardından ziyaretçilerini kabul etmeye başlamıştı.

Yapılan çalışmalar kapsamında aydınlatma işleri de tamamlanırken tapınak, gece müzeciliği için de ziyarete açıldı. Saat 18.50’de gündüz ziyaretlerinin sonlandırıldığı tapınak, 19.00 - 21.00 saatleri arasında da ziyaret edilebilecek.

Tapınağın ziyarete açılmasının ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün 12 Ağustos 2025 tarihli makam onayları gereği ilimiz Didim ilçesinde bulunan Apollon Tapınağı, çevre düzenleme uygulamaları işi tamamlandığı, gece müzeciliği uygulamasına yönelik aydınlatma işinin de tamamlanmasının sebebiyle ziyarete açılmıştır. Gündüz ziyaretleri saat 18.50 de sonlandırılması ve 19.00 - 21.00 saatleri arası gece müzeciliğine ziyarete açılmıştır" ifadeleri yer aldı.