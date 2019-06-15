15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre, 2018'de toplam küresel elektrik üretimi 26 bin 614 teravatsaate ulaştı. Dünya genelinde 2018'de en fazla elektrik 10 bin 100 teravatsaatle yine kömürden üretilirken, 2018'de bu miktar 9 bin 806 teravatsaat olarak hesaplanmıştı. Kömürden sonra en fazla elektrik 6 bin 182 teravatsaatle doğalgazdan, 4 bin 193 teravatsaatle hidroelektrik enerji kaynaklarından üretildi. Nükleer enerjiden 2 bin 701 teravatsaat ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da 2 bin 480 teravatsaat elektrik üretimi yapıldı.
ÇİN, ABD HİNDİSTAN ÖNDE
Geçen yıl kömürden elektrik üretiminde 4 bin 360 teravatsaat ile Çin ilk sırada yer aldı. Onu, bin 314 teravatsaatlik üretimiyle ABD ve bin 141 teravatsaatle Hindistan takip etti. Hidrokarbon kaynakları bakımından zengin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'da ise geçen yıl kömürden elektrik üretimi yapılmadı. Dünya genelinde karbondioksit emisyonları, kömürden elektrik üretiminin de etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 33 milyar 684 milyon tona yükseldi.
ASYA PASİFİK ZİRVEDE
Rapora göre, toplam küresel elektrik üretiminde de Çin, ABD ve Hindistan başı çekti. Çin'de elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artarak 7 bin 111 teravatsaate yükseldi. Böylece küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25'i Çin'de gerçekleşti. Küresel elektrik üretiminde Çin'i yüzde 5,9 ile Hindistan ve yüzde 3,7 ile ABD izledi. Dünyada bölge bazında en fazla elektrik yüzde 46,1 ile Asya Pasifik bölgesinde üretildi.
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