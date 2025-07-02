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        Haberler Ekonomi Enerji Dünya Enerji Konseyi Avrupa Bölgesel Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti - Enerji Haberleri

        Dünya Enerji Konseyi Avrupa Bölgesel Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

        Dünya Enerji Konseyi Avrupa Bölgesel Toplantısı'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 16:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:09
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        Dünya Enerji Konseyi Avrupa Bölgesel Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti
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        Küresel enerji diyaloğunun şekillendiği Dünya Enerji Konseyi Avrupa Bölgesel Toplantısı'na bu yıl Türkiye ev sahipliği yaptı.

        İki gün boyunca Avrupa'nın dört bir yanından üst düzey liderlerin ve Dünya Enerji Konseyi'nin başlatmış olduğu Genç Enerji Liderleri'nin bir araya gelerek; iş birliği, dayanıklılık ve yenilikçilik ekseninde dönüşen enerji dünyasının yeni sınırlarını birlikte şekillendirmeyi ele aldı.

        Etkinliğin, Dünya Enerji Konseyi’nin devletleri, sanayileri ve toplumları daha bütüncül, kapsayıcı ve emniyetli bir enerji geleceğine yönlendirmedeki belirleyici etkisini bir kez daha teyit ettiği vurgulandı. Zirvede Avrupa’daki piyasa düzenlemelerinden altyapı modernizasyonuna, enerji güvenliğinden eşitlik ve sürdürülebilirlik dengesini önceleyen Enerji Üçlemesi’ne uzanan geniş yelpazedeki konular ile birlikte sektördeki dönüşüm ihtiyacı da vurgulandı.

        Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Dr. Angela Wilkinson ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ve Ardens Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertürk'ün katıldığı etkinlikte 2 günlük etkinlikte enerjinin geleceği birçok yuvarlak masa toplantısı ve çevrimiçi toplantılarda tartışıldı.

        Etknlikte ayrıca, WEC Türkiye Genç Enerji Liderleri 2025 (YEL 25) ekibi, geleceğin enerji liderleri olarak sorumluluk ve kararlılıklarını ortaya koydu.

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