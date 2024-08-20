Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Batman'dan Mardin'e düğüne giden bir ailenin içinde olduğu pikap ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Batman-Kozluk kara yolunun Devecik mevkisinde yolun tek şerite düştüğü bölümde pikap ile TIR kafa kafaya çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler'in hayatını kaybettiğini, TIR sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.
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Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.
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Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gittiği öğrenildi.
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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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