Doları solladı

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Euro, geçtiğimiz ay doları sollayarak küresel ödemelerde en çok kullanılan para birimi oldu. En son Şubat 2013’te euro ödemelerde doları geçebilmişti.

Bankalararası Küresel Finansal İletişim Derneği verilerine göre, euro ödemelerde birinci olurken dolar ikinci sırada yer aldı. bu ikiliyi pound ve yen takip ederken Kanada Doları da Çin Yuanı'nı geride bırakarak 5. sıraya oturdu.

Ticaret gerginlikleri, pandemi temelli durgunluk ve siyasi uyumsuzluklar doların uluslararası ödemelerdeki payı üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. ABD’nin para birimi Mart ayındaki zirvesinden sonra yüzde 11’den fazla geriledi ve analistler doların daha fazla değer kaybetmesini bekliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre ABD dolarının kullanım payı Aralık ayından geçen aya kadar 4.6 puan düşerek yüzde 37.64’e geriledi.

Bank of International Settlements’ın Temmuz ayı raporuna göre, dolar sınır ötesi kredilerin ve borçların yarısını oluşturarak hala ana fonlama birimi olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, tüm döviz işlemlerinin bir ayağı yüzde 85 ile dolar cinsi olurken döviz rezervlerinin de yüzde 61 de yine dolar cinsi varlıklardan oluşuyor.