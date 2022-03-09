Dolarda son durum

Haftaya 14.20 liradan başlayan dolar, dün yükselişini sürdürerek 14.50 liranın üzerini gördü.

Dolar yeni güne ise 14.52 liradan başladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali piyasaların odak noktası olmaya devam ederken, uzmanlar enerjide yaşanan fiyat artışlarının TL üzerinde son günlerde fazladan baskı yarattığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini ifade etti.

Bu restleşmelerin ardından brent petrolün varil fiyatı 130 doların üzerini gördü. Bu durum enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye için faturaları yükseltiyor.