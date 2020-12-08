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Dolar/TL yaklaşan AB liderleri zirvesi öncesi olası bir yaptırım endişesiyle 7.8'li seviyelerde sınırlı bir yükseliş gösterirken piyasada Merkez Bankası'ndan ay sonunda 100-150 baz puan faiz artışı yapabileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlenmiş durumda.

Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık nedeniyle Türkiye'ye yaptırım başlatmanın ele alınacağı Perşembe günkü zirve öncesinde bugün

AB dışişleri bakanları konuyu değerlendirdi.

Dolar/TL geçen hafta beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon verisiyle 7.9'u aşsa da haftayı 7.8 civarında tamamlamıştı. Kur dün 7.87'ye kadar yükseldi.

Bankacılar yükselişin belirgin olmadığını, küresel piyasalarda da bugün kuvvetli bir satış baskısı olduğunu ancak piyasada yine de AB ve ABD'nin olası yaptırım süreçlerinin negatif fiyatlama olarak hissedildiğini söylediler.

8 Aralık sabahı dolar/TL 7.8095'ten el değiştiriyor. Altının onsu 1869 dolara çıkarken gram altın fiyatı 469 TL oldu.



