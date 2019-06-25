25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar, seçim sonrası TL karşısındaki yüzde 2'ye yakın düşüşünü S-400 konusundaki gelişmelerle geri verdi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun açık farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ve belirsizliğin sona ermesinin ardından dolar/TL 5.82'den 5.71'e kadar indi.
Ancak ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle kur 5.70 seviyesinde kalıcı olamadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada ABD'nin şu ana kadar Türkiye'ye karşı attığı F-35 uçaklarında eğitimi durdurma gibi adımların, projenin ortakları tarafından desteklemediğini belirtti.
Çavuşoğlu "Hangi yaptırım kararı olursa olsun Amerika'dan ne açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık ve şu an ne zaman teslim edileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
Dolar/TL, açıklama sonrası yeniden 5.82 seviyelerine gelirken kapanışı 5.8096'dan yaptı. 25 Haziran sabahı dolar yukarı yönlü ve 5.8156'dan el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1.14'lere yükseldi ve piyasalarda euro 6.63 TL'den el değiştiriyor. Altının ons fiyatı 1432 dolarla yeni zirvesine ulaştı, petrol fiyatları ise 65 doların altına indi.
Piyasalarda çok önemli bir veri akışı bulunmazken gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve G-20 zirvesindeki ikili temaslarda. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini belirtilirken, bu kapsamda Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.
Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor.
Türkiye, Rusya'dan askeri ekipman alması halinde CAATSA adı verilen 2017 tarihli kanun kapsamında yaptırımlara maruz kalabilecek. Öte yandan savunma sanayi şirketlerine de yaptırım gündemde. Ekonomik içerikli ABD yaptırımları Türkiye ekonomisine önemli bir etki yaratma kabiliyetine sahip. Öte yandan Trump, ABD Kongre'sinin CAATSA kapsamındaki yaptırımlarını bazı sınırlı hallerde askıya alabiliyor.
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