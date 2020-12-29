Dolar düşüşünü sürdürüyor

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Küresel yatırımcılar piyasadan yeni yıl öncesi büyük ölçüde çekilmesine karşın TL dün dolar karşısında yüzde 1.5 değer kazandı. Hacimlerin düşük olduğu piyasada yıl sonu ödemelerinin öne çıktığı belirtiliyor.

Yeni yıla ilişkin beklentilerden TCMB'nin yeni faiz artışlarıyla ve tamamlayıcı kararlarla iyimser hava devam ediyor.

Geçen hafta beklentilerin üzerinde artış yaparak politika faizini yüzde 17'ye yükselten Merkez Bankası (TCMB) sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekiyor.

Dolar/TL geçen hafta küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel 7.7350 TL'yi gördükten sonra hem TCMB'nin adımı hem petrol fiyatlarındaki düşüş hem de ABD'deki teşvik paketi nedeniyle gerileyen dolar endeksi sayesinde 7.45 altına indi.

29 Aralık günü dolar 7.4508 seviyesinde.