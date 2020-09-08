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Dolar önceki gece olduğu gibi dün gece de düşük hacimli piyasada rekor bir seviyeye yükseldi. Gece saatlerinde 7.4690'ı aştı.

Dolar 8 Eylül sabahına ise 7.4606 liradan girdi. Euro ise 8.80'nin üzerinde seyrediyor.

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek önemde bir veri açıklanmayacak. Türkiye ve dünyada koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan önlemler takip edilmeye devam ediliyor.