HABERTURK.COM

Dolar dün 8.43 liradan 8.46 liraya yükselmişti. Dolar yeni güne ise 8.49 liradan başladı.

Doların güçlenmesinde yayımlanan Fed tutanakları etkili oldu. Fed tutanaklarında üyeler varlık alımı azaltımı için yıl sonunu işaret etti ve mevcut politikanın hedeflerle uyumlu olduğunu belirtti. Fed'in kısa vadede para politikasında değişikliğe gitmeyecek olmasıyla dolar yükselişe geçti.

Bugün ise yurtiçinde 12 Ağustos Merkez Bankası PPK toplantısının özeti yayımlanacak. Burada olası bir faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin ipuçları aranacak.