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Dolar/TL önceki haftaki Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kademeli bir şekilde 5.87'den 5.93'e yükseldi. Bu yükselişte Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının yarattığı endişe de etkili oldu.

Şu ana kadar koronavirüs salgını sebebiyle 80 kişi hayatını kaybetti. Bu virüsün henüz ne kadar yaygın olduğu, dolayısıyla da dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisini ne kadar etkileyeceği bilinmiyor. Virüsün başka ülkelerde de salgın halinde yayılma ihtimali de bulunuyor.

Bu belirsizlik küresel piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri de bu tedirginlikten olumsuz etkileniyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Geçen haftayı 5.9380'den kapatan dolar/TL yeni haftaya 5.9475'ten başladı. Analistler dolarda 5.95 seviyesinin aşılmasının ardından 6.2'nin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bugün koronavirüsle ilgili gelişmelerin yanında yurtiçinde TÜİK'in açıklayacağı ocak ayı sektörel güven endeksi verileri takip edilecek.

Bu arada geçen haftayı 5.5440'tan tamamlayan Euro/TL de yeni haftaya 6.5605'ten başladı.