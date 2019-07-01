01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Nisan Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in nisan ayında 3 milyar 670 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 3,26 azalışla 3 milyar 550 milyon metreküpe indi.
Toplam ithalatın 2 milyar 862 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 688 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Nisan ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 497 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 724 milyon metreküple Azerbaycan ve 640 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir, Katar, Nijerya ve ABD'den yapıldı.
DOĞALGAZ STOKUNDA AZALIŞ
Doğal gaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 55,47 azalarak 1 milyar 255 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl nisanda 2 milyar 819 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.
Nisan ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 7,57'lik artışla 3 milyar 986 milyon metreküp oldu. En fazla doğal gaz tüketimi 1 milyar 634 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bunu 516 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.
Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yılın nisan ayında Yunanistan'a 65 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın nisan ayında ihracat miktarı yüzde 32,59 artışla 86 milyon metreküp oldu.
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