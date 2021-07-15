Erbaş'tan "İmam" isminin FETÖ için kullanılmasına tepki

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İmam, Peygamber Efendimiz'in en önemli vasıflarından biridir ve O'nun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum."